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| | Вышло самое крупное за всю историю World of Tanks обновление

Вышло самое крупное за всю историю World of Tanks обновление

Сегодня, 15:56
До версии 1.0 обновилась популярнейшая многопользовательская игра World of Tanks. Помимо этого, она перешла на движок Core, который обеспечивает игре более современную графику. Обновление стало крупнейшим в почти 8-летней истории «танков».

Вышло самое крупное за всю историю World of Tanks обновление

 

Фанаты игры уже получили доступ к 29 знакомым, но графически улучшенным картам, а также новой локации «Шпиль». World of Tanks получила дополнительные физические эффекты, среди которых разрушаемость объектов, а также намокание и загрязнение техники. Также следует отметить, что с помощью нового оригинального саундтрека игра должна по-новому «зазвучать».

Официальным техническим партнером обновления 1.0 стала компания Intel. Партнерство позволило привести World of Tanks в соответствие с новыми технологическими параметрами.

«Переход на рельсы движка Core собственной разработки позволил нам изменить всю технологическую основу для игры», - утверждает Милош Йержабек, глава отдела разработки World of Tanks для PC.

Также он добавил, что девелоперы всячески поддерживают разработчиков игры, которые внедряют передовые технологические решения. Для Wargaming качественные изменения помогут в обеспечении совершенно нового уровня впечатлений.
Николай Офицеров
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