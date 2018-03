Вышло самое крупное за всю историю World of Tanks обновление

До версии 1.0 обновилась популярнейшая многопользовательская игра World of Tanks. Помимо этого, она перешла на движок Core, который обеспечивает игре более современную графику. Обновление стало крупнейшим в почти 8-летней истории «танков».

Николай Офицеров

Фанаты игры уже получили доступ к 29 знакомым, но графически улучшенным картам, а также новой локации «Шпиль». World of Tanks получила дополнительные физические эффекты, среди которых разрушаемость объектов, а также намокание и загрязнение техники. Также следует отметить, что с помощью нового оригинального саундтрека игра должна по-новому «зазвучать».Официальным техническим партнером обновления 1.0 стала компания Intel. Партнерство позволило привести World of Tanks в соответствие с новыми технологическими параметрами.», - утверждает Милош Йержабек, глава отдела разработки World of Tanks для PC.Также он добавил, что девелоперы всячески поддерживают разработчиков игры, которые внедряют передовые технологические решения. Для Wargaming качественные изменения помогут в обеспечении совершенно нового уровня впечатлений.