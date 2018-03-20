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| | В Латвии разработали дрон для чистки ветрогенераторов

В Латвии разработали дрон для чистки ветрогенераторов

Сегодня, 12:47
Латвийские инженеры, работающие в компании Aerones, разработали беспилотного дрона. Главной задачей устройства будет очистка ветрогенераторов. Отметим, что аппарат может поднять груз весом до 180 килограмм.

В Латвии разработали дрон для чистки ветрогенераторов

 

Сейчас все чаще беспилотные аппараты используют в совершении различных работ. Данное устройство оснащено 28 моторами. Сообщается, что дрон будет заниматься очисткой лопастей генератора и одновременно поливать их специальной жидкостью, которая не позволит лопастям покрываться льдом. Отметим, что работа такого устройства увеличилось в несколько раз, так как дрон с помощью шнура берет энергию от генератора, стоящего на земле.

 
Разработчики проинформировали, что данное устройство можно применять не только для чистки ветрогенераторов, а также использовать их при тушении пожаров. Также дрон можно использовать во время телетрансляций разных спортивных соревнований.

Анна Котова
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