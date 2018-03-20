В Латвии разработали дрон для чистки ветрогенераторов

Сейчас все чаще беспилотные аппараты используют в совершении различных работ. Данное устройство оснащено 28 моторами. Сообщается, что дрон будет заниматься очисткой лопастей генератора и одновременно поливать их специальной жидкостью, которая не позволит лопастям покрываться льдом. Отметим, что работа такого устройства увеличилось в несколько раз, так как дрон с помощью шнура берет энергию от генератора, стоящего на земле.
В Латвии разработали дрон для чистки ветрогенераторовСегодня, 12:47
Русские эксперты сконструировали дрон-дефибриллятор, который способен быстро прилететь на место происшествия и оперативно провести сердечно-легочную
Американский стартап Teal заявил об открытии предзаказов на самый быстрый пользовательский дрон. Квадрокоптер будет достигать скорости до 136 км/ч.
Американский производитель Axis Drones анонсировал устройство под названием Vidius. Этот оснащённый камерой дрон станет самым маленьким в мире.