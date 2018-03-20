В Латвии разработали дрон для чистки ветрогенераторов

Латвийские инженеры, работающие в компании Aerones, разработали беспилотного дрона. Главной задачей устройства будет очистка ветрогенераторов. Отметим, что аппарат может поднять груз весом до 180 килограмм.

Разработчики проинформировали, что данное устройство можно применять не только для чистки ветрогенераторов, а также использовать их при тушении пожаров. Также дрон можно использовать во время телетрансляций разных спортивных соревнований.

Анна Котова

Сейчас все чаще беспилотные аппараты используют в совершении различных работ. Данное устройство оснащено 28 моторами. Сообщается, что дрон будет заниматься очисткой лопастей генератора и одновременно поливать их специальной жидкостью, которая не позволит лопастям покрываться льдом. Отметим, что работа такого устройства увеличилось в несколько раз, так как дрон с помощью шнура берет энергию от генератора, стоящего на земле.