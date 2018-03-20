Американец через Apple Watch вызвал во сне 911

Американец был весьма удивлён, проснувшись в окружении стражей правопорядка, приехавшим на его вызов. Во сне мужчина случайно активировал экстренный вызов, так как спал с «умными» часами Apple Watch.

Александр Вест

В сети микроблогов Twitter один из американцев поделился довольно необычным исходом пользования часов Apple Watch, которые во сне набрали номер экстренного вызова 911 из-за его случайного касания. По вызову, в котором гражданин осуществил молчаливый звонок в службу спасения, правоохранители прибыли прямо в жилище американского гражданина. Мужчина проснулся от того, что в его спальню вошли трое полицейских, пытающихся разобраться в ситуации.Американец ответил, что стражи порядка не проявили негативного отношения, заметив, что это был не первый случай, в котором владельцы «умных» часов от Apple случайно вызвали полицию. Также в Сети множество пользователей заявили о том, что подобные вызовы нередко случайно совершаются и со смартфонов iPhone.