В Москве тестируют программное обеспечение дронов-курьеров

Московские технические специалисты в данный момент занимаются проверкой работоспособности программного обеспечения, которое должно осуществить автономную работу дронов, планируемых к использованию в качестве курьеров.

Александр Вест

На сайте московской мэрии была обнародована информация о программе, которая тестируется на нескольких десятках дронов. Согласно опубликованным данным, тестируемое программное обеспечение планируют использовать в дронах, которые будут заниматься доставкой всяческих грузов на удалённой основе вместо привычных курьеров. По заверению специалистов, к помощи подобных дронов смогут прибегнуть в крупных магазинах, а также на складах и различных промышленных предприятиях.Также программа рассчитана на доставку малогабаритных грузов и всевозможной документации с корреспонденцией. Каждый из отдельных дронов может переносить полезную нагрузку до трёх килограммов. В полёте дрону не потребуется управление от оператора, так как летательный аппарат будет следовать строго заданному заранее маршруту.