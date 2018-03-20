Смартфон Samsung Galaxy S9 испытали в краш-тесте

В Сети были обнародованы первые результаты тестов, в которых специалисты проверили новый смартфон от компании Samsung модели Galaxy S9 на прочность. Эксперты были поражены полученным результатам «стеклянного» смартфона.

Александр Вест

Из всех краш-тестов, через которые специалисты пропустили Galaxy S9, удовлетворительный итог смартфон ожидал лишь в проверке на гибкость, где благодаря AMOLED-матрице экрана, а также гнущемуся стеклу на задней его панели новинка от Samsung сумела по-настоящему удивить. В тесте на противоударность дисплея Galaxy S9 провалился, разбившись с первого раза также, как и в проверке на стойкость корпуса. Также смартфон не выдержал проверки в крутящемся барабане, так как стеклянная задняя крышка устройства не сумела выдержать столкновения смартфона с твёрдыми поверхностями.Напомним, ранее пользователей уверяли в достаточно прочных материалах корпуса, однако, эксперты сумели выяснить, что стеклянные вставки в Galaxy S9 не способны выдержать падение с достаточной высоты без появления трещин.