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| | «Росатом» получит золото из старых гаджетов

«Росатом» получит золото из старых гаджетов

Сегодня, 09:33
Государственная корпорация «Росатом» намерена заняться переработкой старой техники, в микросхемах и прочих компонентах которых содержится золото. Для получения золота специалисты займутся вторичной переработкой телевизоров, мобильных телефонов и ноутбуков.

«Росатом» получит золото из старых гаджетов

 

Технические специалисты корпорации намерены получать металлический концентрат, перерабатывая старые платы ноутбуков, планшетов, телевизоров, мобильных телефонов и прочей радиотехники. Из полученного концентрата в «Росатоме» планируют получать не только драгоценное золото, но и палладий, серебро и ряд других металлов. База по переработке подобных материалов будет основана в Москве.

Первые образцы оборудования, которые будут задействоваться в создании металлического концентрата, будут доставлены в Москву уже весной следующего года. По оценкам экспертов, возведение перерабатывающего комплекса обойдётся «Росатому» в более 26 миллионов рублей. Также специалисты отметили положительное влияние переработки на экологию, так как большая часть вредных веществ в платах не попадёт в окружающую среду путём нейтрализации в производстве.
Александр Вест
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