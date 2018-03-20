«Росатом» получит золото из старых гаджетов

Государственная корпорация «Росатом» намерена заняться переработкой старой техники, в микросхемах и прочих компонентах которых содержится золото. Для получения золота специалисты займутся вторичной переработкой телевизоров, мобильных телефонов и ноутбуков.

Александр Вест

Технические специалисты корпорации намерены получать металлический концентрат, перерабатывая старые платы ноутбуков, планшетов, телевизоров, мобильных телефонов и прочей радиотехники. Из полученного концентрата в «Росатоме» планируют получать не только драгоценное золото, но и палладий, серебро и ряд других металлов. База по переработке подобных материалов будет основана в Москве.Первые образцы оборудования, которые будут задействоваться в создании металлического концентрата, будут доставлены в Москву уже весной следующего года. По оценкам экспертов, возведение перерабатывающего комплекса обойдётся «Росатому» в более 26 миллионов рублей. Также специалисты отметили положительное влияние переработки на экологию, так как большая часть вредных веществ в платах не попадёт в окружающую среду путём нейтрализации в производстве.