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| | Новая ОС Android P заблокирует миллионы предложений на своих уствойствах

Новая ОС Android P заблокирует миллионы предложений на своих уствойствах

Сегодня, 21:53
Новинка Android P еще не вышла свет, но уже есть множество информации об операционной системе. Помимо положительных моментов, обновление приведет к ряду нестыковок. Самая главная проблема - это блокировка миллионов предложений всех девайсов, что будут иметь новую ОС.

Новая ОС Android P заблокирует миллионы предложений на своих уствойствах

 

Известно, что в августе этого года разработчики представят обновленную систему – Android P. Новинка обзаведется функцией Project Treble. В компании отмечают, что система должна молниеносно распространиться по всем устройствам. Программное обеспечение обладает большим количеством положительных возможностей. Обновленные функции положительно повлияют на работу всех девайсов, что обзаведутся новой системой.

Однако, есть и значительные минусы в будущем ПО. Инсайдерам удалось протестировать бета-версию Android P. Вследствие испытания эксперты обнаружили, что ОС обладает возможностью блокировки предложений, что созданы для старых версий. «Операционка» будет блокировать исходный код MIN_SUPPORTED_TARGET_SDK_INT (этот файл отвечает за поддержку API формата).

Известно, что в Android P набор API (v17 – примечает VladTime) будет минимальным, а это значит, что обладатели новинки столкнутся с большими проблемами – обновленное устройство не сможет поддерживать программы от Android 4.1 Jelly Bean.
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