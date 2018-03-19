Новая ОС Android P заблокирует миллионы предложений на своих уствойствах

Новинка Android P еще не вышла свет, но уже есть множество информации об операционной системе. Помимо положительных моментов, обновление приведет к ряду нестыковок. Самая главная проблема - это блокировка миллионов предложений всех девайсов, что будут иметь новую ОС.

Известно, что в августе этого года разработчики представят обновленную систему – Android P. Новинка обзаведется функцией Project Treble. В компании отмечают, что система должна молниеносно распространиться по всем устройствам. Программное обеспечение обладает большим количеством положительных возможностей. Обновленные функции положительно повлияют на работу всех девайсов, что обзаведутся новой системой.Однако, есть и значительные минусы в будущем ПО. Инсайдерам удалось протестировать бета-версию Android P. Вследствие испытания эксперты обнаружили, что ОС обладает возможностью блокировки предложений, что созданы для старых версий. «Операционка» будет блокировать исходный код MIN_SUPPORTED_TARGET_SDK_INT (этот файл отвечает за поддержку API формата).Известно, что в Android P набор API (v17 – примечает VladTime) будет минимальным, а это значит, что обладатели новинки столкнутся с большими проблемами – обновленное устройство не сможет поддерживать программы от Android 4.1 Jelly Bean.