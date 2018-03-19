Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка
| | Apple скоро выпустит iPhone X в новом цвете

Apple скоро выпустит iPhone X в новом цвете

Сегодня, 21:27
В конце лета прошедшего года Apple анонсировала выход iPhone X в трех цветовых решениях, однако гаджет появился только в двух. Корпорация решила исправить ошибку: стало известно о скором появлении на прилавках iPhone X в расцветке Blush Gold.

Apple скоро выпустит iPhone X в новом цвете

 

Известный инсайдер Вениамин Гескин в личном микроблоге рассказал о ближайших планах Apple. По его словам, в скором времени в продаже появится новый iPhone X. Американская корпорация решила исправить оплошность и все-таки выпустить гаджет в цветовом решении Blush Gold. Многие поклонники iPhone с нетерпением ожидали его появление сразу после презентации смартфона, поскольку Blush Gold по сравнению с Rose Gold, в котором ранее появились многие девайсы производителя, выглядит очень необычно. Blush Gold считают цветом темного розового золота.

Когда конкретно на прилавках появится iPhone X в новом цвете, не уточняется. По предположениям, Apple представит его 27 марта.
Виктория Озерова
Новости по теме
Компания Apple второй раз запатентовала iPhone 6
Компания Apple второй раз запатентовала iPhone 6

Компания Apple еще раз запатентовала iPhone 6. Документ был размещен на сайте Бюро по регистрации патентов и торговых марок США (USPTO). 

В сети опубликовано изображение IPhone 7 в новом синем цвете
В сети опубликовано изображение IPhone 7 в новом синем цвете

Опубликовано уникальное изображение IPhone 7 новом синем цвете. Пользователей порадует удивительный и необычный оттенок BlueShade.

Apple сменит расцветку Gold для iPhone 8 на Deep Blue
Apple сменит расцветку Gold для iPhone 8 на Deep Blue

Apple Inc. планирует отказаться от расцветки Gold для следующего поколения смартфонов, планшетов и компьютеров. На смену ей придет тренд 2017 года под

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости