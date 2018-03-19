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| | Производство Samsung Galaxy S9 обходится дороже, чем Galaxy Note 8

Производство Samsung Galaxy S9 обходится дороже, чем Galaxy Note 8

Сегодня, 20:44
Цена изготовления смартфона Samsung Galaxy S9 составляет 379 долларов, а Galaxy Note 8 всего 369 долларов. Информацию об этом сообщают сотрудники TechInsights.

Производство Samsung Galaxy S9 обходится дороже, чем Galaxy Note 8

 

Наиболее затратным в производстве Samsung Galaxy S9 является экран. На его изготовление выделяется 72,5 долларов. За дисплеем по цене следует процессор, а после него встроенная память. Специалисты TechInsights составили сравнительную таблицу мобильных устройств Galaxy S9 и Galaxy Note 8, из которой видно, что все компоненты второй модели дешевле, чем первой. Рекорды стоимости удерживает iPhone X. Себестоимость этого аппарата составляет 389,5 долларов. Наименее затратным оказался iPhone 8+. Его производство обходится суммой 324,5 доллара.

Производство Samsung Galaxy S9 обходится дороже, чем Galaxy Note 8

 

Продукция южнокорейской компании Samsung традиционно пользуются большим спросом, несмотря на критику относительно высокой цены. В США Galaxy S9 продают за 839 долларов, в России стоимость данного гаджета составляет 50,85 тысяч рублей после существенного снижения всего за один день.
Домбровский Сергей
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