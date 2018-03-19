В России смарт-часы Amazfit Pace можно купить по выгодной цене

Стало известно, что в российских брендовых магазинах можно приобрести смарт-часы Amazfit Pace за 990 рублей. Такую дешевую стоимость поставила сама компания Amazfit Pace.

Анна Котова

Еще в прошлом году в продаже появились смарт-часы Amazfit Pace. Создатели устройства сообщили, что гаджет оснащен самыми новыми технологиями, а также у нем много возможностей, которых не было до этого. Многие специалисты считают, что новый девайс составит конкуренцию Samsung Gear S3 и Apple Watch Series 3. После того, как эксперты провели тестирование, выяснилось, что устройство компании Xiaomi превосходят своих конкурентов.Отметим, что в брендовых российских магазинах данную продукцию компании Xiaomi стоимость составляет 11 990 рублей. Однако сейчас стартовала акция, по которой гаджет можно купить всего за 990 рублей. Пока неизвестно сколько будет продолжаться такое предложение, но стартует она 22 марта. Авторы акции говорят, что всего таких смарт-часов 10 штук, что позволит создать ажиотаж среди клиентов. Чтобы поучаствовать в акции, пользователю необходимо в онлайн-магазине написать свой e-mail. После того, как регистрация пройдет успешно, пользователь получит соответственное письмо.