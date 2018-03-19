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| | Смартфоны Oppo без рамки поступят в продажу с 1 апреля

Смартфоны Oppo без рамки поступят в продажу с 1 апреля

Сегодня, 19:06
Китайский смартфон Oppo был представлен раньше срока. Его уникальность состоит в безрамном корпусе, который делает мобильное устройство аккуратнее и современнее.

Смартфоны Oppo без рамки поступят в продажу с 1 апреля

 

В понедельник, 19 марта, состоялся первый показ смартфонов Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition, который был запланирован только через две недели. Устройство оснащено OLED-дисплеем с вырезом как у iPhone X и диагональю в 6,28 дюйма. Конечно же расширение Full HD+ 2280х1080 пикселей также не может никого оставить равнодушным к данному телефону.

Восьмиядерный процессор сделает пользователя ещё счастливее скоростью своей работы. Камера имеет 16 мегапикселей, что вполне сможет заменить профессиональный фотоаппарат, делая снимки не менее качественными. Фронтальная камера в 20 мегапикселей поможет удивить всех качественным селфи.

Приобрести такой смартфон можно будет уже с начала следующего месяца, 1 апреля. Цена смартфона Oppo R15 составляет $473, а Oppo R15 Dream Mirror Edition – $520.
Дарья Дмитриева
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