Смартфоны Oppo без рамки поступят в продажу с 1 апреля

Китайский смартфон Oppo был представлен раньше срока. Его уникальность состоит в безрамном корпусе, который делает мобильное устройство аккуратнее и современнее.

Дарья Дмитриева

В понедельник, 19 марта, состоялся первый показ смартфонов Oppo R15 и R15 Dream Mirror Edition, который был запланирован только через две недели. Устройство оснащено OLED-дисплеем с вырезом как у iPhone X и диагональю в 6,28 дюйма. Конечно же расширение Full HD+ 2280х1080 пикселей также не может никого оставить равнодушным к данному телефону.Восьмиядерный процессор сделает пользователя ещё счастливее скоростью своей работы. Камера имеет 16 мегапикселей, что вполне сможет заменить профессиональный фотоаппарат, делая снимки не менее качественными. Фронтальная камера в 20 мегапикселей поможет удивить всех качественным селфи.Приобрести такой смартфон можно будет уже с начала следующего месяца, 1 апреля. Цена смартфона Oppo R15 составляет $473, а Oppo R15 Dream Mirror Edition – $520.