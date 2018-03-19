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| | Qualcomm назвала смартфоны со сверхбыстрой беспроводной зарядкой

Qualcomm назвала смартфоны со сверхбыстрой беспроводной зарядкой

Сегодня, 16:58
Чипмейкер из США Qualcomm озвучил список тех смартфонов, которые оснащены устройством, обеспечивающим сверхбыструю беспроводную зарядку. Стандарты скоростной зарядки Charge 4.0 и 4.0+ стали доступны только в 2017 году.

Qualcomm назвала смартфоны со сверхбыстрой беспроводной зарядкой

 

Сегодня очень важно учитывать при выборе смартфона не только мощность его процесса, но и то, насколько быстрая и эффективная зарядка у его аккумулятора. Charge 4.0 и 4.0+ 2017 года выпуска от Qualcomm способны обеспечить быструю зарядку гаджета, и некоторые производители смартфонов уже внедрили их новые модели мобильных устройств. Однако, по словам представителей Qualcomm, все еще велико число тех, кто используют устаревшую на сегодняшний день систему подзарядки из 2016 года - Quick Charge 3.0.

В настоящий момент только один вид смартфонов использует Charge 4.0 и 4.0+ - это игровой мобильный гаджет из США Razer Phone. Новая система подзарядки на 30% более эффективна, чем ее предыдущая версия, а также быстрее на 15%.
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