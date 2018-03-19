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| | Россия проводит разработку сверхлегких ракет-носителей

Россия проводит разработку сверхлегких ракет-носителей

Сегодня, 15:50
Представители НПО «Энергомаш» заявили о том, что приступили к созданию ракетного двигателя, предназначенного для сверхлегких и легких ракет-носителей. Информацией об этом поделился главный конструктор предприятия Петр Левочкин.

Россия проводит разработку сверхлегких ракет-носителей

 

«Данный двигатель должен стать вершиной знаний по жидкостным ракетным двигателям с освоением задачи, несвойственной нам, касающейся проектирования заданной себестоимости», - заявил Левочкин, давая комментарий для прессы.

Он подчеркнул, что двигатель можно будет использовать как на сверхлегких коммерческих ракетах, так и для легких и средних носителей, разрабатываемых в странах БРИКС.

На данный момент Россия эксплуатирует три типа ракет, относящихся к легкому классу. Речь о «Союзе-2.1в», «Рокот» и «Ангара-1.2». Ракет сверхлегкого класса в стране пока что не производится, хотя конкретная их разработка уже проводится двумя частными компаниями, среди которых «Лин Индастриал» и «НСТР Ракетные технологии».

Стратегия по развитию государственной корпорации «Роскосмос» предусматривает также создание сверхлегкого носителя до 2030 года. Работы по нему планируется начать уже в 2026 году, а первый пуск планируется двумя гудами спустя.
Николай Офицеров
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