Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Функция в Apple Watch среди ночи вызвала полицейских домой к мужчине

Функция в Apple Watch среди ночи вызвала полицейских домой к мужчине

Сегодня, 14:19
Функция, встроенная в смарт-часы Apple Watch, доставила их владельцу немало неприятностей. Ночью он нечаянно позвонил в экстренную службу. Мужчина был крайне удивлен, когда его разбудили внезапно прибывшие по его адресу полицейские.

Функция в Apple Watch среди ночи вызвала полицейских домой к мужчине

 

Компания Apple уже достаточно давно предоставляет возможность вызова различных служб с помощью дополнительных кнопок на своих девайсах. В новейших моделях iPhone 8 и iPhone X, к примеру, можно зажать одну из таковых кнопок, после чего остается лишь выбрать нужный пункт на дисплее.

В модели iPhone 7 для того, чтобы дозвониться в службу спасения, следует нажать кнопку пять раз, в других странах, это количество может отличаться, но вот в Apple Watch все значительно проще, ведь вызов идет просто после долгого нажатия.

Эксперты не отрицают, что данная функция действительно может спасти жизнь, но разработчики почему-то не предусмотрели массу нюансов. Именно поэтому американец оказался в неловкой ситуации. Заснув, он случайно позвонил в полицию. Прибывшие на место стражи порядка нарушили его сон. По статистике, подобных ложных вызовов происходит около двадцати за сутки.
Николай Офицеров
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