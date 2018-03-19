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Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка

Сегодня, 13:44
Новый продукт компании Apple MacBook Air сможет с легкостью затмить популярность планшетов iPad. Новинка будет более бюджетной и тонкой, что только на руку потребителям.

Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка

 

Ранее люди представляли упрощенную модификацию MacBook очень слабой. Они считают, что планшет не выйдет со стильным дизайном и максимальной производительностью.

Вероятно, на рынке появится абсолютно иное устройство. Предполагается, это будет первый в деятельности Apple ноутбук, функционирующий на платформе процессора ARM. «Начинка» имеет отличия как в архитектуре, так и в целях. В это же время аппарат занимает меньше места, выделяет незначительный уровень тепла и требует немного энергии.

Эксперты заявили, что ARM - будущее всех ноутбуков. Касательно iPad, то он разрешил обкатать форм-фактор устройства и доработать мощный чип.
Никита Готский
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