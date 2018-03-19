В США представлен самый маленький в мире компьютер в мире

Michigan Micro Mote стал самым маленьким автономным компьютером из когда-либо изобретенных. Около полторы сотни таких устройств могут поместится в наперсток. Создатели технологии утверждают, что компьютер, который разрабатывался более десяти лет назад, работает наподобие умного датчика, который способен объединить вещи в единую сеть.

Николай Офицеров

По сути, Michigan Micro Mote является первой полноценной рабочей компьютеризированной системой, которая в ширину составляет лишь два миллиметра. Полноценной данную систему можно назвать лишь в том случае, если она способна принимать данные, обрабатывать их, хранить и знать, что же с ними делать в дальнейшем. Несомненно, она должна иметь возможность по выведению обработанной информации.Дэвид Блау, профессор кафедры электротехники и компьютерных наук при университете Мичигана, говорит, что устройством ввода данных служат сенсоры, а устройством по выводу - радиопередатчики. Помимо этого, полноценный компьютер должен обеспечивать себя энергией на самостоятельных началах. Все это способен делать Michigan Micro Mote.Устройство оборудовано солнечными элементами, которые заряжают батарею окружающим светом, причем необязательно естественного происхождения. Это позволяет микро-компьютеру работать постоянно.