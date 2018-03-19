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| | Windows 10 сможет открывать несколько приложений в одном окне

Windows 10 сможет открывать несколько приложений в одном окне

Сегодня, 11:40
Разработчики Windows 10 решили усовершенствовать эту операционную систему, добавив еще инновационную функцию. Последняя дает возможность открыть сразу несколько приложений в одном окне.

Windows 10 сможет открывать несколько приложений в одном окне

 

ОС Windows 10 пользуется большой популярностью у пользователей, которые оценили ее многочисленные дополнительные функции, существенно облегчающие работу на электронных устройствах, при этом разработчики намерены двигаться дальше, оборудовав ее еще несколькими дополнительными возможностями.

Новая функция, названная Sets, должны быть включена в работу осенью текущего года, однако точная дата ее запуска остается неизвестной. Согласно официальным данным, Sets внешне должно напоминать окно браузера, где вместо вкладок будут присутствовать полноценные приложения, при этом пользователи при необходимости смогут быстро переключаться между ними.
Пойда Анна
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