В Сети до премьеры появились данные о Vivo X21

В интернете за несколько дней до официального представления появились характеристики нового смартфона Vivo X21. Устройство выйдет в продажу в двух вариантах. Показ гаджета пройдет 22 марта в Таиланде, а 23 марта в Индии.

Анна Котова

У одной версии сканер отпечатка пальца в устройстве будет располагаться на задней панели, а у другой – под экраном. Других изменений в гаджете не наблюдается. Устройство оснастят FHD+ экраном с диагональю в 6,28 дюймов и параметрами сторон 18 на 9. Также девайс будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативки составит 6 Гб, постоянной – 128 Гб. Однако память можно увеличить с помощью microSD-карты.Создатели смартфона Vivo X21 остановились на том, что устройство оснастят Android 8.1 Oreo. Данный гаджет выйдет в свет в нескольких цветовых вариантах: Ice Drill Black, Ruby Red и Aurora White.