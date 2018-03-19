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| | Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея

Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея

Сегодня, 11:25
Компания Apple впервые приступила к проектировке собственного MicroLED-дисплея. Первые тестовые модели уже выпустили на одной из фабрик, расположенной на территории США.

Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея

 

Однако первые образцы своей продукции, созданной на секретной фабрике неподалеку от штаб-квартиры в Калифорнии, носят исключительно тестовый характер и предназначены для дальнейшей доработки.

Ради производства MicroLED Apple даже отказалась от создания OLED-дисплея, при этом инженеры смогли добиться небольшого успеха в разработке инновационного дисплея, но ожидать его скорого появления в производстве не стоит.

По прогнозам экспертов, компания начнет оборудовать MicroLED-дисплеями свои аппараты не раньше, чем через 2–3 года.
Пойда Анна
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