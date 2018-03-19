Apple впервые занялась разработкой собственного дисплея

Компания Apple впервые приступила к проектировке собственного MicroLED-дисплея. Первые тестовые модели уже выпустили на одной из фабрик, расположенной на территории США.

Пойда Анна

Однако первые образцы своей продукции, созданной на секретной фабрике неподалеку от штаб-квартиры в Калифорнии, носят исключительно тестовый характер и предназначены для дальнейшей доработки.Ради производства MicroLED Apple даже отказалась от создания OLED-дисплея, при этом инженеры смогли добиться небольшого успеха в разработке инновационного дисплея, но ожидать его скорого появления в производстве не стоит.По прогнозам экспертов, компания начнет оборудовать MicroLED-дисплеями свои аппараты не раньше, чем через 2–3 года.