Дебют iPhone SE 2 от Apple назначен на конец марта

В рамках предстоящей презентации, запланированной на конец марта текущего года, компания Apple представит три инновационных устройства, предназначенных для молодого поколения. Среди этих устройств будет бюджетный смартфон iPhone SE 2.

Пойда Анна

Согласно прогнозам эксперта, «яблочная» компания продемонстрирует планшет iPad, ноутбук MacBook Air 13 и смартфон iPhone SE 2, которые относятся к линейке бюджетных гаджетов. Несмотря на скорую презентацию, Apple предпочитает держать втайне свои новинки, строго следя за тем, чтобы их изображения не «слили» в Сеть.Однако на днях известный дизайнер показал, как по его расчетам, должен выглядеть доступный смартфон iPhone SE 2. Для этого он скомбинировал фото iPhone 8 и iPhone SE, обнародовав получившееся изображение в Сети.