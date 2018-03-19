Дебют iPhone SE 2 от Apple назначен на конец марта

Согласно прогнозам эксперта, «яблочная» компания продемонстрирует планшет iPad, ноутбук MacBook Air 13 и смартфон iPhone SE 2, которые относятся к линейке бюджетных гаджетов. Несмотря на скорую презентацию, Apple предпочитает держать втайне свои новинки, строго следя за тем, чтобы их изображения не «слили» в Сеть.
Однако на днях известный дизайнер показал, как по его расчетам, должен выглядеть доступный смартфон iPhone SE 2. Для этого он скомбинировал фото iPhone 8 и iPhone SE, обнародовав получившееся изображение в Сети.