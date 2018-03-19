Компания LG выпустит смартфон-раскладушку Folder

Корпорация LG планирует выпустить новое устройство LG Folder (LM-Y110). Смартфон с раскладным корпусом будет оснащен кнопочной клавиатурой и системой Android.

Смартфон-раскладушка имеет 3-дюймовый TFT-экран (360 на 240 пикселей). Оперативная память нового гаджета составляет 1 ГБ, а постоянная память – 8 ГБ. Смартфон Folder будет оснащен 8-мегапиксильной камерой и зарядным разъемом microUSB. Основа устройства-раскладушки - процессор MediaTek с тактовой частотой 1,1 ГГц. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью в 1470 мАч.

Известно, что будущий Folder будет выполнен в розово-золотистом и черном цвете. Его корпус будет сделан из противоударной пластмассы. Устройством управляет ОС Android 6.0.1 Marshmallow. О цене гаджета пока неизвестно. Информация о том, когда можно будет приобрести смартфон-раскладушку, появится через несколько недель.