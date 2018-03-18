Японские разработчики продемонстрировали способности робота-аватара MELTANT

Meltin создала робота-аватара и решила показать способности своей разработки. Оператор управляет роботом MELTANT при помощи рукояток и двух перчаток, которые закреплены на лучах.
Японский робот копирует движения лучей своими руками. Чтобы увидеть обстановку, окружающую механизм, оператор использует очки виртуальной реальности.
Создатели MELTANT утверждают, что руки робота очень точно повторяют структуру руки человека. В пальцах устройства находятся специальные датчики давления, а при помощи системы обратной связи осуществляется гаптическая отдача.
Разработчики компании Meltin не сообщают, с какой целью создавался робот-аватар. Нет информации и по поводу того, планируется ли создание коммерческой версии MELTANT.