Японские разработчики продемонстрировали способности робота-аватара MELTANT

Японская компания Meltin, занимающаяся разработкой роботов-аватаров, презентовала функции первого робота MELTANT. Видеоролик, демонстрирующий способности нового механизма опубликован в видеохостинге YouTube.





Татьяна Преображенская

Meltin создала робота-аватара и решила показать способности своей разработки. Оператор управляет роботом MELTANT при помощи рукояток и двух перчаток, которые закреплены на лучах.Японский робот копирует движения лучей своими руками. Чтобы увидеть обстановку, окружающую механизм, оператор использует очки виртуальной реальности.Создатели MELTANT утверждают, что руки робота очень точно повторяют структуру руки человека. В пальцах устройства находятся специальные датчики давления, а при помощи системы обратной связи осуществляется гаптическая отдача.Это позволяет роботу совершать аккуратные действия (поднять яйцо, держать игральную карту, взять ноутбук). Следует отметить, что руки у робота весьма сильны – он способен держать двухлитровую канистру с водой всего лишь двумя пальцами, MELTANT может удержать груз весом в 4 килограмма обеими руками.Разработчики компании Meltin не сообщают, с какой целью создавался робот-аватар. Нет информации и по поводу того, планируется ли создание коммерческой версии MELTANT.