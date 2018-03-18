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| | Изображение HTC U12 Plus обнародовали на официальном Twitter-аккаунте компании

Изображение HTC U12 Plus обнародовали на официальном Twitter-аккаунте компании

Сегодня, 19:45
Малазийское подразделение компании HTC продемонстрировало изображение своео фламанскоо смартфона HTC U12 Plus, который ранее не анонсировала. По этому поводу возникло множество разговоров о достоверности «слитых» сведений.

Изображение HTC U12 Plus обнародовали на официальном Twitter-аккаунте компании

 

Постер, на котором представлено инновационное электронное устройство, выложили на официальный Twitter-аккаунт компании, вызвав сомнения у некоторых экспертов, которые считают изображение фейком.

В свою очередь, на постер изображен практически полностью безрамочный экран гаджета, который также отличается изогнутыми краями, свидетельствующими о наличии AMOLED-матрицы. Смартфон оборудован двойной фронтальной камерой.

По мнению специалистов, настоящий аппарат может существенно отличаться от так называемого фекового варианта, однако на данный момент никакой информации о нем не пока не поступало.
Пойда Анна
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