Цены на Samsung Galaxy S9 в России рухнули за сутки на 38%

После старта продаж Samsung Galaxy S9 цена на смартфон сокрушительно рухнула на 38% всего за один день. Продажи флагмана начались 16 марта. Стоимость флагмана составляла 60 580, но за сутки аппарат упал в цене на 10 000 рублей.

Татьяна Преображенская

Специалисты рынка по продажам гаджетов утверждают, что южнокорейская корпорация совершила очередной маркетинговый ход, поэтому изначально поставляла инновацию Samsung Galaxy S9 по высокой цене. Теперь смартфон стал дешевле, и это заинтересовало многих потенциальных потребителей.Известно, что Samsung Galaxy S9 не отличается от девайса, продаваемого в пятницу. Юзеры могут приобрести новинку в серебристой, фиолетовой и черной расцветках. Эксперты предполагают, что стоимость смартфона будет падать еще около двух недель.