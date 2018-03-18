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| | Цены на Samsung Galaxy S9 в России рухнули за сутки на 38%

Цены на Samsung Galaxy S9 в России рухнули за сутки на 38%

Сегодня, 19:27
После старта продаж Samsung Galaxy S9 цена на смартфон сокрушительно рухнула на 38% всего за один день. Продажи флагмана начались 16 марта. Стоимость флагмана составляла 60 580, но за сутки аппарат упал в цене на 10 000 рублей.

Цены на Samsung Galaxy S9 в России рухнули за сутки на 38%

 

Специалисты рынка по продажам гаджетов утверждают, что южнокорейская корпорация совершила очередной маркетинговый ход, поэтому изначально поставляла инновацию Samsung Galaxy S9 по высокой цене. Теперь смартфон стал дешевле, и это заинтересовало многих потенциальных потребителей.

Известно, что Samsung Galaxy S9 не отличается от девайса, продаваемого в пятницу. Юзеры могут приобрести новинку в серебристой, фиолетовой и черной расцветках. Эксперты предполагают, что стоимость смартфона будет падать еще около двух недель.
Татьяна Преображенская
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