Цены на Samsung Galaxy S9 в России рухнули за сутки на 38%

Специалисты рынка по продажам гаджетов утверждают, что южнокорейская корпорация совершила очередной маркетинговый ход, поэтому изначально поставляла инновацию Samsung Galaxy S9 по высокой цене. Теперь смартфон стал дешевле, и это заинтересовало многих потенциальных потребителей.
Известно, что Samsung Galaxy S9 не отличается от девайса, продаваемого в пятницу. Юзеры могут приобрести новинку в серебристой, фиолетовой и черной расцветках. Эксперты предполагают, что стоимость смартфона будет падать еще около двух недель.