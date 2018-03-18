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| | LG G7 никогда не станет конкурентом Samsung Galaxy S9

LG G7 никогда не станет конкурентом Samsung Galaxy S9

Сегодня, 16:33
На выставке в Барселоне менеджеры компании LG в режиме полусекретности показали смартфон LG G7 с маркировкой Neo. Консультантам было запрещено раскрывать какие-либо новинки устройства и журналисты ушли с презентации недовольными.

LG G7 никогда не станет конкурентом Samsung Galaxy S9

 

Информация от инсайдеров о том, что южнокорейская компания создает новый смартфон, который станет «холодным душем» для разработчиков гаджета Samsung Galaxy S9, не оправдала себя. Совсем недавно появилась спокойная статья в одном из специализированных изданий о том, что топовая линейка устройств, оканчивающаяся моделью LG G7, не будет конкурировать за сегмент рынка с устройствами корпорации Samsung.

Дело всё в банальном росте цены, которого не хотят допустить маркетологи компании. LG G7 утратит топовый статус, зато, по мнению экономистов, ему не будет равных на рынке многофункциональных и надежных устройств в сегменте среднего класса. Многие журналисты поспешили назвать это решение «не джентльменским жестом». 
Сергей Денисов
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