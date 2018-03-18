В Европе выход Yakuza Kiwami 2 назначен на конец лета

В ходе выставки Yakuza 6: Essence of Art Exhibit, которая состоялась в Калифорнии, была обнародована первая официальная информация о ремейке популярной игры Yakuza 2 Yakuza Kiwami 2. Дизайнер Дайсукэ Сато обнародовал дату выхода популярной игры на территории Европы.

Пойда Анна

Согласно релизу, сделанному в рамках мероприятия, Yakuza Kiwami 2 будет доступна для европейцев с 28 августа текущего года, тогда как у жителей Японии возможность протестировать новинку на PlayStation 4 появилась еще в декабре 2017 года.Переиздание базируется преимущественно на движке Dragon Engine, который разработчики ранее использовали при создании шестой части франшизы, при этом все диалоги были перезаписаны для улучшения качества, добившись в итоге максимального сходства с оригиналом.В ближайшем времени на официальном сайте организации покупатели смогут оформить предзаказ, за который каждому из них вручат эксклюзивное издание со стилбуком, представляющее собой своеобразный подарок от разработчиков, поскольку это издание нельзя приобрести в частном порядке. Один заказ обойдется 49,99 долларов. На данный момент точная дата выхода игры в России также как и ее цена пока остаются неизвестными.