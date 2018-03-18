Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Мнения

Приведи друга - получи надбавку к зарплате: Выборы президента с нотками сетевого маркетинга

Российских избирателей приглашают на участки новыми оригинальными способами.

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

От Редактора

«Он называл меня идиотом!»: Откровения Илона Маска об отношениях с отцом

Вражда между отцом и сыном может продлиться всю жизнь.

Сюжеты :

Очередной Армагеддон напророчили индейцы Хопи Все замечательно, людей много, скандалов нет: Милонов пришел на выборы главы РФ На озере Лох-Несс британец снял пришельца Фанаты Дмитрия Тарасова рады его разводу с Ольгой Бузовой В аэропорту Мурманска странно приземлился самолет из Москвы Путин определил для себя ход успешных выборов В Москве зафиксировали вброс бюллетеней и раздачу скидочных талонов за подарки Андрей Скороход публично извинился перед Ольгой Бузовой за обидную шутку Эфирные масла провоцируют рост груди у мальчиков В Омске привлекают стильных избирателей айфонами Разработчики добавили в WhatsApp три полезных функции Lenovo S5 с искусственным интеллектом «похоронит» Xiaomi Redmi Note 5
| | В Европе выход Yakuza Kiwami 2 назначен на конец лета

В Европе выход Yakuza Kiwami 2 назначен на конец лета

Сегодня, 16:14
В ходе выставки Yakuza 6: Essence of Art Exhibit, которая состоялась в Калифорнии, была обнародована первая официальная информация о ремейке популярной игры Yakuza 2 Yakuza Kiwami 2. Дизайнер Дайсукэ Сато обнародовал дату выхода популярной игры на территории Европы.

В Европе выход Yakuza Kiwami 2 назначен на конец лета

 

Согласно релизу, сделанному в рамках мероприятия, Yakuza Kiwami 2 будет доступна для европейцев с 28 августа текущего года, тогда как у жителей Японии возможность протестировать новинку на PlayStation 4 появилась еще в декабре 2017 года.

Переиздание базируется преимущественно на движке Dragon Engine, который разработчики ранее использовали при создании шестой части франшизы, при этом все диалоги были перезаписаны для улучшения качества, добившись в итоге максимального сходства с оригиналом.

В ближайшем времени на официальном сайте организации покупатели смогут оформить предзаказ, за который каждому из них вручат эксклюзивное издание со стилбуком, представляющее собой своеобразный подарок от разработчиков, поскольку это издание нельзя приобрести в частном порядке. Один заказ обойдется 49,99 долларов. На данный момент точная дата выхода игры в России также как и ее цена пока остаются неизвестными.
Пойда Анна
Новости по теме
Стала известна дата выхода игры Yakuza на Западе
Стала известна дата выхода игры Yakuza на Западе

Популярная классическая игра Yakuza, покорившая игроманов в 2005 году, возвращается в виде ремейка. Презентация «игрушки» запланирована на 29 августа, как в

Игры Yakuza Kiwami и Yakuza 6 выйдут в 2017 и 2018 годах
Игры Yakuza Kiwami и Yakuza 6 выйдут в 2017 и 2018 годах

В сети появилась информация о времени выхода игр Yakuza 6 и Yakuza Kiwami. Об анонсе рассказали на мероприятии PlayStation Experience 2016.

С 8 декабря поступит в продажу локализованная версия Yakuza 5
С 8 декабря поступит в продажу локализованная версия Yakuza 5

8 декабря начнутся продажи локализованной для США и Европы японской игры Yakuza 5. Об этом сообщили представители компании Sega в ходе конференции PlayStation

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости