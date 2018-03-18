Владельцы Sony PlayStation 3 могут получить крупную сумму денег

Несколько десятков пользователей почти одновременно обнаружили несоответствие текста и начинки устройства. Люди обратились с иском к корпорации, и суд удовлетворил требования потребителей. Корпорация на ровном месте утратила почти четыре миллиона долларов. Теперь все владельцы устаревшей консоли могут потребовать свои 75 долларов. Администрация уже выделила на цели возмещения убытков потребителям необходимую сумму. Последним нужно только прикрепить к заявлению серийный номер консоли и данные о последней учетной записи.
Владельцы Sony PlayStation 3 могут получить крупную сумму денегСегодня, 16:11
Японская корпорация Sony за период рождественских и новогодних праздников продала почти 6 миллионов игровых консолей собственного производства последнего
Японская корпорация Sony собирается снизить стоимость игровой консоли PlayStation 4. Руководство компании сделает приставку доступнее на 50 долларов.
«Благотворительность» Sony была начата еще в 2006 году, когда в мир вышла третья приставка PlayStation. Еще тогда продажи этой консоли были