Владельцы Sony PlayStation 3 могут получить крупную сумму денег

Компания Sony допустила оплошность. В своей консоли PS-3, которая начала выпускаться восемь лет назад, она убрала с панели операционную систему Linux, оставив в техническом паспорте старый текст операционных возможностей устройства.

Сергей Денисов

Несколько десятков пользователей почти одновременно обнаружили несоответствие текста и начинки устройства. Люди обратились с иском к корпорации, и суд удовлетворил требования потребителей. Корпорация на ровном месте утратила почти четыре миллиона долларов. Теперь все владельцы устаревшей консоли могут потребовать свои 75 долларов. Администрация уже выделила на цели возмещения убытков потребителям необходимую сумму. Последним нужно только прикрепить к заявлению серийный номер консоли и данные о последней учетной записи.