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| | В российских магазинах Xiaomi смартфон Redmi Note 5A Prime за 3 990 рублей

В российских магазинах Xiaomi смартфон Redmi Note 5A Prime за 3 990 рублей

Сегодня, 16:02
В России магазины брендового производителя Xiaomi предлагают всем желающим приобрести смартфон Redmi Note 5A Prime всего за 3 990 рублей. Однако в этом предложение есть и свои минусы. Данная покупка подразумевает еще и покупку Mi MIX 2.

В российских магазинах Xiaomi смартфон Redmi Note 5A Prime за 3 990 рублей

 

Данное акционное предложение по покупке Redmi Note 5A Prime и Mi MIX 2 действует с 15 по 31 марта в брендовых магазинах по всей стране, а также в онлайн-магазинах. Если покупатель хочет получить смартфон, ему следует спрашивать у продавца, есть ли Redmi Note 5A Prime в наличии, так как выпуск данных моделей ограничен. Отметим, что цена на гаджет без акции составляет 13 399 рублей.

Xiaomi Redmi Note 5A Prime оборудован 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1280 на 720 пикселей. Также в устройстве есть две камеры: фронтальная на 16 мегапикселей и основная на 13. Объем оперативной памяти составляет 3 Гб, а ПЗУ – 32 Гб, однако можно ее увеличить с помощью microSD-карты.
Анна Котова
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