Xiaomi бесплатно меняет старые смартфоны на новые

15 марта этого года стартовала акция Mi Exchange от китайского производителя Xiaomi. В рамках данной программы желающим предлагают бесплатно обменять старый смартфон, произведенный компанией, на новый.

Домбровский Сергей

Если покупатель собирается приобрести более дорогую модель, то придется доплатить. Xiaomi пошла по стопам корпораций Apple, Samsung, Google, которые неоднократно внедряли подобные акции для привлечения внимания клиентов. Китайская компания проводит данную акцию впервые. Руководители организации надеются на удачу. Желающие стать участниками Xiaomi Mi Exchange должны зайти на сайт компании, выбрать свой аппарат, ввести запрашиваемые данные на специальной вкладке. Затем пользователю предлагают купон определенного номинала.Если юзера устраивает стоимость, то он может приобрести новый гаджет в течение двух недель с момента получения талона. Сейчас Xiaomi Mi Exchange действует исключительно в Индии. Пользователи с нетерпением ожидают, когда данную акцию внедрят в других странах мира, в том числе и в России.