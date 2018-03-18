Эксперты раскрыли секрет, как правильно заряжать смартфон

Группа компьютерных экспертов поделилась советами, как правильно зарядить смартфон, дабы не нанести вред аккумулятору. В данном случае речь идет исключительно о современных литий-ионных батареях.

Пойда Анна

В первую очередь, специалисты рекомендуют отказаться от зарядки гаджета в течение всей ночи, поскольку подобная манипуляция запускает стрессовый режим функционирования, который вредит устройству. Сначала батарея заряжается до максимальной отметки в 100% и автоматически отключается, однако затем она начинает постепенно терять заряд, в результате чего процесс активируется снова, приводя в действие упомянутый режим.Кроме того, эксперты советуют не заряжать телефон до 100%, а придерживаться «золотой середины», равной 80%. Они также предостерегают владельцев от перегрева и переохлаждения, которые вредят не только аккумулятору, но и самому девайсу.По мнению специалистов, соблюдение этих простых правил поможет «продлить жизнь» батареи и самого аппарата.