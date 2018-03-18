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| | Магазин Google Play обзаведется новыми функциями

Магазин Google Play обзаведется новыми функциями

Сегодня, 09:20
Создатели магазина Google Play добавят в приложение новые функции. Пресс-служба компании проинформировала, что обновление будет доступно к концу текущего месяца.

Магазин Google Play обзаведется новыми функциями

 

Обновление коснется в первую очередь снимков из видеозаписей и программного обеспечения. Разработчики специально сделали значки большего размера и броскими, чтобы даже невнимательные пользователи сразу смогли обратить внимание на обнову. Изменения коснутся только web-версии. После обновления пользователь сможет посмотреть скриншот в полноэкранном режиме. Помимо этого, разработчики сделают плавный скроллинг, который позволит пересматривать изображения намного удобнее.

Теперь пользователь сможет просматривать все отзывы в отдельной группе. Также их можно просматривать с различными фильтрами и на любом гаджете. В приложении «Play маркет» для смартфонов изменениям подвергся интерфейс, цвет фона, а также наиболее удобная статистика скачиваний.
Анна Котова
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