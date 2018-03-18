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| | В Японии планируют заняться трудоустройством роботов

В Японии планируют заняться трудоустройством роботов

Сегодня, 09:26
Мысль о том, что роботы могут заменить живой труд, пугает человечество. Но японцы планируют официальное трудоустройство работника с искусственным интеллектом уже в 2018 году.

В Японии планируют заняться трудоустройством роботов

 

Техническое развитие мира неудержимо движется вперед, и если в 2008 году появления технологии высокоскоростного интернета 3G было прорывом, но сейчас планируется устройство роботов на работу. Японская компания TechnGold запускает эксперимент, в котором примет участие фасовщик с искусственным интеллектом. Робот качественно выполняет работу, а помимо этого разговаривает и шутит. У механизма регламентированный рабочий график и тарифицированная оплата труда. Заработанные роботом деньги пойдут на его техническое усовершенствование и ремонт.

Руководство компании планирует устроить на работу до 5 единиц роботизированных фасовщиков. Директор TechnGold утверждает, что эра роботов уже наступила и надо развиваться в этом направлении. Создатели техники сообщают, что затраты на роботизированных сотрудников окупятся за 3 года, а средняя цена составляет около 18 тысяч долларов.
Павел Селивёрстов
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