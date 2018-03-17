Дешевый смартфон Lenovo K350 оснастят сдвоенной камерой и металлическим корпусом

Недавно СМИ сообщали о желании бренда отказаться от создания смартфонов Lenovo и сконцентрироваться на производстве гаджетов Moto. Исключением из правил является Индия, где хотели продлить продажи телефона.

Домбровский Сергей

По последним данным, полученным от инсайдеров, на рынках появится дешевое мобильное устройство Lenovo К350. Его оснастят сдвоенной камерой, металлическим корпусом, чипсетом с восемью ядрами. Производитель процессора хранится в секрете, но тактовая частота чипа составит 1,5 ГГц. Инсайдеры настаивают на том, что в Lenovo К350 даже самые придирчивые покупатели не заметят пластиковых вставок. Корпус аппарата изготовят полностью из металла.Смартфон получит ОЗУ объемом от 2 до 4 ГБ, встроенную память в пределах 16-64 ГБ, основную камеру с разрешением 8 и 2 МП, а дополнительную – 8 МП. Емкость питающей батареи составит 3 тысячи мАч. Точная стоимость Lenovo К350 не называется. По словам экспертов, данный телефон смогут приобрести даже самые незащищенные в финансовом плане слои населения.