Walmart запатентовал дронов-пчел для автоматического опыления ферм

Крупнейшая сеть гипермаркетов США Walmart сообщила о том, что намерена выпускать пчел-роботов, как в сериале «Черное зеркало». Компания заявила, что патент о новой разработке уже регистрируют в базе данных.

Специалисты рассказали, что главной задачей дрона будет опыление растений. Механические пчелы свой труд будут осуществлять на посевных территориях. Дроны-опылители cмогут перемещать пыльцу из одного участка в другой. Помимо опыления, пчелы-роботы имеют функцию уничтожения вредителей.В документе, которое подали в ведомство по патентам и товарам США, указано, что специалисты выпускают в продажу 6 робопчел, которые отправятся работать на фермы.Однако ученые беспокоятся об уменьшении количества живых пчёл. Эксперты не могут понять, почему вымирают целые колонии насекомых.