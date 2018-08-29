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| | Мантуров рассказал, чем лимузин Путина круче «зверя» Трампа

Мантуров рассказал, чем лимузин Путина круче «зверя» Трампа

Сегодня, 12:09

Лимузин Aurus Senat президента России Владимира Путина превосходит Cadillac One или «зверя» американского лидера Дональда Трампа по размерам, но это не главное отличие двух машин.

По словам главы Минпромторга, Дениса Мантурова, лимузин Путина имеет принципиальные отличия от «зверя» Трампа. Даже жители США признают, что российский автомобиль превосходит по размерам американский.

Денис Мантуров пояснил, что лимузин Путина представляет собой серийную бронированную модель, в то время, как автомобиль Трампа не является товарной машиной, и спроектирован на тяжелом шасси. Министр подчеркнул, что лимузин Aurus Senat выглядит более эстетично на фоне «зверя» именно потому, что он изначально разрабатывался как серийная модель, в которой броня не ухудшает внешний вид транспортного средства.

Напомним лимузин Aurus Senat является детищем проекта «Кортеж», реализацией которого занимается отечественный институт НАМИ. 7 мая общественность впервые во всей красе увидела этот автомобиль, так как он был задействован в инаугурации президента России.

 

К слову, 29 августа открылся Московский автосалон, на котором должны быть представлены все машины проекта «Кортеж». Бренд Aurus покажет лимузин, седан, фургон и вседорожник. Также в проекте кортеж разрабатывается мотоцикл сопровождения, но он увидит свет не ранее 2020 года.


Иван Головин

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