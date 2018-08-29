Седан и лимузин Aurus проекта «Кортеж» официально представлены на ММАС-2018

В рамках долгожданного Московского автосалона состоялась премьера автомобилей проекта «Кортеж».

Презентацию седана Aurus Senat и лимузина Aurus Senat Limousine открыл глава Минпромторга России Денис Мантуров. В рамках презентации чиновник отвечал на вопросы журналистов. Помимо министра, на сцене автомобили представлял управляющий директор бренда Aurus Герхардт Хильберт

Спецверсии презентованных машин, а также микроавтобус Aurus Arsenal уже используются в гараже особого назначения ФСО России. Впервые Владимир Путин появился на публике на своем новом лимузине в мае.

Роскошные автомобили Aurus сконструированы на архитектуре ЕПМ. Машины оснащены гибридной установкой, в состав которой входит 4,4-литровый турбомотор. Суммарная мощность составляет 598 л.с.

Продажи линейки Aurus начнутся в следующем году. Помимо лимузина и седана, на авторынок выйдут минивэн и внедорожник. Позднее к ним присоединится мотоцикл «Кортеж», который выпустят под маркой «ИЖ».

Юлия Романова