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| | Мантуров озвучил сроки начала продаж автомобилей проекта «Кортеж»

Мантуров озвучил сроки начала продаж автомобилей проекта «Кортеж»

Сегодня, 11:36

В следующем году автомобили проекта «Кортеж» будут выпущены в количестве около 120 экземпляров.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров накануне сообщил, что составление контрактов на покупку автомобилей проекта «Кортеж», которые будут продаваться под брендом Aurus, стартует в сентябре, после их премьеры на ММАС-2018. При этом уже сейчас на эти машины собрано более сотни заказов.

По словам Дениса Мантурова, автомобилями бренда Aurus уже заинтересовались клиенты из Объединенных Арабских Эмиратов. Более того, в ОАЭ хотят не просто покупать эти машины, а и продвигать проект «Кортеж». Глава Минпромторга также сообщил, что в следующем году будет собрано не более 120 машин бренда Aurus. Полсотни из них поставят основному заказчику. Министр отметил, что автомобили проекта «Кортеж» производятся не только на продажу, но и для тестов. По словам Мантурова, количество прототипов, разбиваемых на испытаниях, исчисляется десятками.

 

Проект «Кортеж» реализовывается с 2013 года, и контролирует разработку лимузина, седана, фургона, вседорожника, а также мотоцикла сопровождения. Последний покажут не ранее, чем в 2020 году.


Иван Головин

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