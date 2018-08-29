Минпромторг озвучил подробности мотоцикла проекта «Кортеж»

Мотоцикл проекта «Кортеж» получит электрическую силовую установку, а внешность байка выполнят в стиле элитных автомобилей бренда Aurus.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что в рамках проекта «Кортеж» разрабатывается мотоцикл сопровождения, и что его покажут уже в следующем году. Теперь глава Минпромторга России Денис Мантуров озвучил новые подробности байка, согласно которым, в 2019 году его появления ждать не стоит. Министр пояснил, что проект «Кортеж» изначально планировал создание четырех моделей автомобилей, и именно они сейчас в приоритете. По словам Мантурова, разработка мотоцикла не легче, чем создание машины, поэтому сложно сказать, когда он появится. Это может произойти в 2020 или 2021 году.

Идея проекта «Кортеж» зародилась в 2012 году, и уже в 2013 году началась его реализация, благодаря чему в России создаются автомобили высшего класса, предназначенные для политической элиты и для массового рынка. Проект контролирует разработку лимузина, седана, фургона и вседорожника, а также мотоцикла, внешность которого выполнят в духе автомобилей. Машины будут продаваться под брендом Aurus. Байк выйдет под маркой «ИЖ».

Автомобили проекта «Кортеж» оценили минимум в 10 000 000 рублей за единицу. О ценнике мотоцикла пока речь не идет. Машины покажут на Московском автосалоне.

Иван Головин