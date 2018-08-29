«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Мнения

«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Шоу «Замуж за Бузову» может оказаться чистейшей подставой.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

«Опять голубой огонёк»: Басков и Киркоров станут первыми гостями нового «Вечернего Урганта» «Кровожадная» Собчак похвасталась чучелом шиншилл из Красной книги Пэрис Хилтон выпустила аромат во флаконе, который повторяет ее свадебное платье Смартфоны без искусственного интеллекта уходят в забвение - эксперты Ученые открыли два гена, которые регулируют сновидения человека Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети «Посланник» из Нибиру появился во время грозы и напугал жителей Мексики «Оправдаться за пенсионную реформу?»: Андрей Малахов привёл маленького сына в «Прямой эфир» «Переплюнула Бузову»: Девятилетняя дочь Кати Лель начинает покорять шоу-бизнес – соцсети «Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане Грудь пубертатного подростка: Голые снимки Леди Гаги взорвали Сеть Поклонники заметили странную схожесть экс-возлюбленной Тимати и жены самарского олигарха
| | Минпромторг озвучил подробности мотоцикла проекта «Кортеж»

Минпромторг озвучил подробности мотоцикла проекта «Кортеж»

Сегодня, 11:22

Мотоцикл проекта «Кортеж» получит электрическую силовую установку, а внешность байка выполнят в стиле элитных автомобилей бренда Aurus.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что в рамках проекта «Кортеж» разрабатывается мотоцикл сопровождения, и что его покажут уже в следующем году. Теперь глава Минпромторга России Денис Мантуров озвучил новые подробности байка, согласно которым, в 2019 году его появления ждать не стоит. Министр пояснил, что проект «Кортеж» изначально планировал создание четырех моделей автомобилей, и именно они сейчас в приоритете. По словам Мантурова, разработка мотоцикла не легче, чем создание машины, поэтому сложно сказать, когда он появится. Это может произойти в 2020 или 2021 году.

Идея проекта «Кортеж» зародилась в 2012 году, и уже в 2013 году началась его реализация, благодаря чему в России создаются автомобили высшего класса, предназначенные для политической элиты и для массового рынка. Проект контролирует разработку лимузина, седана, фургона и вседорожника, а также мотоцикла, внешность которого выполнят в духе автомобилей. Машины будут продаваться под брендом Aurus. Байк выйдет под маркой «ИЖ».

Автомобили проекта «Кортеж» оценили минимум в 10 000 000 рублей за единицу. О ценнике мотоцикла пока речь не идет. Машины покажут на Московском автосалоне.


Иван Головин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Мантурова порадовали итоги краш-теста автомобиля проекта «Кортеж»
Мантурова порадовали итоги краш-теста автомобиля проекта «Кортеж»

Денис Мантуров, глава Минпромторга России, остался доволен проведенным краш-тестом авто «Кортеж». Министр заявил, что официальная презентация машин проекта…

Не Aurus: Мотоцикл проекта «Кортеж» выйдет под брендом «Иж»
Не Aurus: Мотоцикл проекта «Кортеж» выйдет под брендом «Иж»

Мотоцикл, разработанный в рамках проекта «Кортеж», в будущем поступит в свободную продажу. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Обслуживанием автомобилей проекта «Кортеж» займутся дилеры УАЗ
Обслуживанием автомобилей проекта «Кортеж» займутся дилеры УАЗ

Автомобили бренда Aurus, выпускаемые в рамках проекта «Кортеж», пока не имеют своих дилерских центрах. Поэтому некоторое время их ремонт и обслуживание будут…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости