Renault представил на ММАС-2018 новый кроссовер Renault Arkana

Сегодня стартовал Международный Московский автосалон, в рамках которого представили множество новинок. Автопроизводитель Renault официально показал новый кроссовер Arkana, который представляет сегмент «С».

В 9:30 на автосалоне в Москве прошла пресс-конференция бренда Renault. В рамках мероприятия будет показано много новинок, однако самым ожидаемым стал абсолютно новый кроссовер С-сегмента Renault Arkana.

Новинка вначале выйдет на российском рынке, поскольку производством Renault Arkana займется предприятие марки в Москве. Моторная линейка для России представлена бензиновыми двигателями объемом 1,6 литра и отдачей в 114 «лошадей», а также объемом 2,0 литра и отдачей в 143 «лошади». После старта продаж в России новый кроссовер начнут предлагать в Китае, Южной Америке, а также Восточной Европе.

Помимо кроссовера Renault Arkana, автопроизводитель показал обновленную версию Stepway, которая пополнилась седаном Logan. Кроме того был представлен электрокар Renault Twizy и особая версия Kaptur Play.

Татьяна Рязанская