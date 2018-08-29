В Москве открылась главная автомобильная выставка в России

29 августа открылся Московский автосалон. Некоторые производители уже неоднократно участвовали в данном мероприятии, но некоторые компании приехали со своей продукцией в Россию впервые.

Пока Московский автосалон распахнул свои двери только для представителей прессы. Широкую публику приглашают на выставку с 31 августа, о чем говорится на официальной интернет-странице мероприятия.

На ММАС-2018 дебютируют новинки от компаний «АвтоВАЗ» (должен показать порядка 15 моделей), Renault, KIA, Hyundai, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC (продемонстрирует электрокар и пикап, собираемые в Казахстане) и Volkswagen. Самыми ожидаемыми новинками Московского автосалона можно считать обновленные машины семейства LADA Granta от компании «АвтоВАЗ», автомобили проекта «Кортеж» под брендом Aurus, кроссовер Renault Arkana и новый Hyundai Santa Fe. Известно, что JAC уже в ноябре начнет в России продажи электрокара и пикапа.

На ММАС-2018 также впервые пройдет технологический фестиваль Mobilistic. Мероприятие посвящено будущему транспорта и логистики.

К слову, в нынешнем году множество брендов решили не участвовать в Московском автосалоне. Среди них оказались Mercedes-Benz, Audi, BMW, Toyota, Mitsubishi, Nissan и другие.

Иван Головин