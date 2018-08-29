«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Мнения

«Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане

Шоу «Замуж за Бузову» может оказаться чистейшей подставой.

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

От редактора

«Старушка еще полна сил»: Сексолог рассказал об интимной жизни Пугачёвой и Галкина

Алла Борисовна удовлетворяет мужа в постели, уверяет эксперт.

Сюжеты:

«На вид ей 54 года!»: Фанаты в реальной жизни не узнали постаревшую Яну Рудковскую «Опять голубой огонёк»: Басков и Киркоров станут первыми гостями нового «Вечернего Урганта» «Кровожадная» Собчак похвасталась чучелом шиншилл из Красной книги Пэрис Хилтон выпустила аромат во флаконе, который повторяет ее свадебное платье Смартфоны без искусственного интеллекта уходят в забвение - эксперты Ученые открыли два гена, которые регулируют сновидения человека Отмена пенсионной реформы станет большим чудом, чем присоединение Крыма – соцсети «Посланник» из Нибиру появился во время грозы и напугал жителей Мексики «Оправдаться за пенсионную реформу?»: Андрей Малахов привёл маленького сына в «Прямой эфир» «Переплюнула Бузову»: Девятилетняя дочь Кати Лель начинает покорять шоу-бизнес – соцсети «Её сердце уже давно занято другим»: Наташа Королёва уличила Бузову в обмане Грудь пубертатного подростка: Голые снимки Леди Гаги взорвали Сеть
| | В Москве открылась главная автомобильная выставка в России

В Москве открылась главная автомобильная выставка в России

Сегодня, 10:48

29 августа открылся Московский автосалон. Некоторые производители уже неоднократно участвовали в данном мероприятии, но некоторые компании приехали со своей продукцией в Россию впервые.

Пока Московский автосалон распахнул свои двери только для представителей прессы. Широкую публику приглашают на выставку с 31 августа, о чем говорится на официальной интернет-странице мероприятия.

На ММАС-2018 дебютируют новинки от компаний «АвтоВАЗ» (должен показать порядка 15 моделей), Renault, KIA, Hyundai, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC (продемонстрирует электрокар и пикап, собираемые в Казахстане) и Volkswagen. Самыми ожидаемыми новинками Московского автосалона можно считать обновленные машины семейства LADA Granta от компании «АвтоВАЗ», автомобили проекта «Кортеж» под брендом Aurus, кроссовер Renault Arkana и новый Hyundai Santa Fe. Известно, что JAC уже в ноябре начнет в России продажи электрокара и пикапа.

На ММАС-2018 также впервые пройдет технологический фестиваль Mobilistic. Мероприятие посвящено будущему транспорта и логистики.

 

 

 

 

К слову, в нынешнем году множество брендов решили не участвовать в Московском автосалоне. Среди них оказались Mercedes-Benz, Audi, BMW, Toyota, Mitsubishi, Nissan и другие.


Иван Головин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Московский автосалон проигнорируют 30 компаний
Московский автосалон проигнорируют 30 компаний

От участия в Московском международном автосалоне решили отказаться уже 30 мировых компаний. Пока посетить мероприятие, которое пройдёт с 29 августа по 9…

На Московский автосалон приедет четыре модели компании JAC
На Московский автосалон приедет четыре модели компании JAC

29 августа текущего года открывается Московский автосалон. Китайская машиностроительная компания JAC привезет на данную выставку свои четыре модели.

Многие производители пропустят Московский автосалон-2018
Многие производители пропустят Московский автосалон-2018

Московское мотор-шоу состоится в конце августа, однако уже сейчас известно, что большинство автопроизводителей, которые ранее принимали участие в ММАС, в…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости