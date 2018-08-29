«Зайцы» на М4 «Дон»: В соцсетях предупредили о цыганах-халявщиках на «платках»

Водитель из Санкт-Петербурга рассказал в сети о том, как «зайцы» вместо того, чтобы оплатить проезд по платным участкам автодороги М4 «Дон» проскакивают за другими машинами бесплатно, а иногда и за счёт других водителей.

Автомобилист написал, что ехал с транспондером из Москвы и Воронеж по М4 «Дон» и по пути наблюдал, как одна машина на каждом пункте оплаты проезжала бесплатно. Мужчина решил сфотографировать бордовый ВАЗ-21099 с «халявщиками», чтобы предупредить других водителей. Также он уточнил, что в отечественной «легковушке» ехали цыгане.

По словам петербуржца, «зайцам» удалось один раз проехать, прижавшись сзади к его автомобилю, а затем они проскакивали через шлагбаум вслед за грузовиками.

«Если они так за вами проедут, будете оплачивать этот отрезок по тарифу машины с прицепом», – предупредил водитель.

Другие автомобилисты поспешили поправить мужчину, отметив, что ему не придётся платить за «зайца». Даже если сразу со счёта списывается больше денег, чем нужно было, их возвращают в течение 2-3 дней.

Правда, нашёлся водитель, которому не вернули деньги, списанные за неплательщика.

«Может, конечно, это из-за того, что устройство не персонифицировано», – уточнил мужчина.

Ему посоветовали не пропускать за собой «зайцев», приостанавливаясь сразу за шлагбаумом до тех пор, пока он не закроется.

Яна Васильева