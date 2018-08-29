«Зайцы» на М4 «Дон»: В соцсетях предупредили о цыганах-халявщиках на «платках»

Водитель из Санкт-Петербурга рассказал в сети о том, как «зайцы» вместо того, чтобы оплатить проезд по платным участкам автодороги М4 «Дон» проскакивают за другими машинами бесплатно, а иногда и за счёт других водителей.
Автомобилист написал, что ехал с транспондером из Москвы и Воронеж по М4 «Дон» и по пути наблюдал, как одна машина на каждом пункте оплаты проезжала бесплатно. Мужчина решил сфотографировать бордовый ВАЗ-21099 с «халявщиками», чтобы предупредить других водителей. Также он уточнил, что в отечественной «легковушке» ехали цыгане.
По словам петербуржца, «зайцам» удалось один раз проехать, прижавшись сзади к его автомобилю, а затем они проскакивали через шлагбаум вслед за грузовиками.
Другие автомобилисты поспешили поправить мужчину, отметив, что ему не придётся платить за «зайца». Даже если сразу со счёта списывается больше денег, чем нужно было, их возвращают в течение 2-3 дней.
Правда, нашёлся водитель, которому не вернули деньги, списанные за неплательщика.
Ему посоветовали не пропускать за собой «зайцев», приостанавливаясь сразу за шлагбаумом до тех пор, пока он не закроется.