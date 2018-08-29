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| | На Московском автосалоне покажут «казахстанский» электрокар JAC iEV7S

На Московском автосалоне покажут «казахстанский» электрокар JAC iEV7S

Сегодня, 08:37

Сегодня стартовал Московский международный автосалон, в рамках которого представляют модели для России. Одной из новинок станет «казахстанский» электрический автомобиль JAC iEV7S.

Отметим, что электрокар JAC iEV7S будет не единственной новинкой от китайского автопроизводителя, бренд намерен представить новый пикап Т6, который оснащен системой полного привода и дизельной силовой установкой.

Согласно предоставленной информации, автомобиль сможет преодолеть до 280 км на одном заряде аккумулятора. Особенностью новинки JAC iEV7S станет жидкостное охлаждение и подогрев батареи емкостью в 39 кВт/ч.

Первая презентация автомобиля iEV7S состоялась на выставке «Иннопром-2018», которая прошла в Екатеринбурге. За серийную сборку электрического JAC iEV7S будет отвечать предприятие автопроизводителя в Казахстане. Модель будут собирать на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай.


Татьяна Рязанская

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