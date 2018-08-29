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| | Необычный кроссовер Renault «из будущего» сфотографировали в Варшаве

Необычный кроссовер Renault «из будущего» сфотографировали в Варшаве

Сегодня, 08:47

На одной из улиц в Варшаве во время фотосессии заметили необычный прототип автопроизводителя Renault. Снимки нового автомобиля опубликовали на страницах местных изданий.

Новинка Renault является концептуальной моделью, однако отмечается, что модель передвигалась самостоятельно. Специалисты уверены, что официальная презентация модели «из будущего» состоится в рамках автошоу в Париже уже этой осенью.

Представители бренда Renault пока не сделали никаких заявлений, поэтому информации о прототипе нет. Автоэксперты считают, что на фотографиях представлена роскошная модификация беспилотного авто.

Кроме того, специалисты уверены, что новинка от автопроизводителя получит полностью электрический силовой агрегат. Модель имеет футуристический дизайн, одной из особенностей стало полное отсутствие стекол. Кроме того, прототип Renault имеет достаточно большие габариты.


Татьяна Рязанская

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