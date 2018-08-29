От черного до Tiffany: Покупатель Aurus сможет выбрать любой цвет автомобиля

Роскошные автомобили могут получить абсолютно любой цвет кузова – все зависит от пожеланий заказчика. Об этом проинформировал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Сообщается, что палитра оттенков будет довольно широкой, в ней будут цвета от черного до бирюзового Tiffany. Также Мантуров отметил, что, помимо цвета кузова, автомобили Aurus можно будет заказать любой окраской салона.
Напомним, машины проекта «Кортеж» поступят в свободную продажу в 2019 году. Приблизительная начальная цена составит 10 млн рублей. В линейку входят седан, лимузин, микроавтобус и внедорожник, все этом все машины построены на единой модульной архитектуре и имеют одинаковую техническую «начинку».