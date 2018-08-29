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| | От черного до Tiffany: Покупатель Aurus сможет выбрать любой цвет автомобиля

От черного до Tiffany: Покупатель Aurus сможет выбрать любой цвет автомобиля

Сегодня, 07:27

Роскошные автомобили могут получить абсолютно любой цвет кузова – все зависит от пожеланий заказчика. Об этом проинформировал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Сообщается, что палитра оттенков будет довольно широкой, в ней будут цвета от черного до бирюзового Tiffany. Также Мантуров отметил, что, помимо цвета кузова, автомобили Aurus можно будет заказать любой окраской салона.

«У каждой компании существует своя политика. То есть, кто-то строго соблюдает принцип определенного количества цветов, а у некоторых компаний есть возможность покрасить в тот цвет, в какой ты хочешь, просто будет наценка фантастическая», - добавил министр.

 

Напомним, машины проекта «Кортеж» поступят в свободную продажу в 2019 году. Приблизительная начальная цена составит 10 млн рублей. В линейку входят седан, лимузин, микроавтобус и внедорожник, все этом все машины построены на единой модульной архитектуре и имеют одинаковую техническую «начинку».


Юлия Романова

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