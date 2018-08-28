«Дорога длиною в жизнь»: Когда и где лучше объезжать пробки в Лосево на М4 «Дон»

Россияне, предпочитающие путешествовать к побережью Черного моря на автомобиле по трассе М4 «Дон», обсудили в соцсетях лучшее время и места для объезда «вечной» пробки в Лосево.
По собственному опыту автомобилисты выяснили, что лучше не отправляться в поездку на юг в пятницу и субботу, так как почти со 100-процентной вероятностью на дороге будет пробка. Лучшим временем, чтобы выехать на М4, водители считают последний день недели либо будние дни.
Кроме того, водитель назвал проверенные пути объезда известной на всю Россию пробки в Лосево. Он посоветовал тем, кто направляется к морю, сворачивать направо на Владимировку после заправки «Роснефти», проехать по главной дороге до грунтовки, а по грунтовке проложить маршрут по навигатору.
Путешественникам, которые возвращаются по М4 «Дон» в направлении Москвы, автомобилист порекомендовал объезжать «дорогу длиною в жизнь» через Тихую Журавку, Тамбов или Бутурлиновку.