«Дорога длиною в жизнь»: Когда и где лучше объезжать пробки в Лосево на М4 «Дон»

Россияне, предпочитающие путешествовать к побережью Черного моря на автомобиле по трассе М4 «Дон», обсудили в соцсетях лучшее время и места для объезда «вечной» пробки в Лосево.

По собственному опыту автомобилисты выяснили, что лучше не отправляться в поездку на юг в пятницу и субботу, так как почти со 100-процентной вероятностью на дороге будет пробка. Лучшим временем, чтобы выехать на М4, водители считают последний день недели либо будние дни.

«Мне говорили, в воскресенье после обеда лучше выезжать», «Вот мы как раз в воскресенье выезжали, и даже в Феодосии не стояли. Привет из Крыма», «Ну да, либо в будни», – пишут пользователи.

Кроме того, водитель назвал проверенные пути объезда известной на всю Россию пробки в Лосево. Он посоветовал тем, кто направляется к морю, сворачивать направо на Владимировку после заправки «Роснефти», проехать по главной дороге до грунтовки, а по грунтовке проложить маршрут по навигатору.

Путешественникам, которые возвращаются по М4 «Дон» в направлении Москвы, автомобилист порекомендовал объезжать «дорогу длиною в жизнь» через Тихую Журавку, Тамбов или Бутурлиновку.

Яна Васильева