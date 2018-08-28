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| | Toyota отказалась от имени Auris в пользу Corolla

Toyota отказалась от имени Auris в пользу Corolla

Сегодня, 20:00

Японская компания Toyota объявила, что сменит название модели Auris на Corolla. Эксперты отмечают, что созвучие с российской маркой Aurus здесь не при чём, так как слухи о смене названия Auris впервые возникли ещё в начале года.

В марте 2018 года на Женевском автосалоне Toyota показала предсерийную версию хэтчбека ещё под старым названием Auris, и только теперь компания официально сообщила о смене имени автомобиля.

Отметим, что японцы назвали европейский вариант хэтчека Auris в 2006 году, чтобы дистанциировать его от соплатформенной «четырёхдверки» Corolla. В 2012 году со сменой поколения линейка Auris расширилась за счёт универсала. Отметим, что за пределами Европы эти машины известны как Toyota Corolla.

Однако использование двойного названия не оправдало ожиданий, в связи с чем на всех рынках модель новой генерации будет называться Corolla вне зависимости от типа кузова. Пока марка презентовала только хэтчбек.

Этой осенью на Парижском автосалоне дебютирует универсал Toyota Corolla Touring Sports, а вслед за ним придёт очередь седана, который более популярен для Америки, Азии и России. Отметим, что хэтчбек Auris покинул российский авторынок ещё три года назад, а универсал так и не добрался до него.


Яна Васильева

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