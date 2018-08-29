Названы новинки Московского автосалона от Lifan

Китайская компания Lifan сообщила, что привезет на Московский автосалон три новинки, которые, возможно, появятся на рынке России.

Lifan представит на Московском автосалоне кроссовер X80 с семиместным салоном. Автомобиль оснащается бензиновой установкой 2.0, пару которой составляют 6-МКПП и АКПП.

Также на Московский автосалон приедет семиместный минивэн Lifan M7. Машина существует в трех вариантах. При этому уже в стандартном исполнении автомобиль оснащен системами ABS+EBD, имеет колесные диски размерностью 17 дюймов и электрические стеклоподъемники на каждой двери. «Топовый» минивэн оснащен системой кругового обзора и креслом с массажем для водителя.

Еще одной новинкой от Lifan на Московском автосалоне станет электрокар 820EV. Основой для автомобиля послужил седан Murman. Последний продается в России.

Сейчас Lifan является самым востребованным брендом на рынке китайских автомобилей в России. За июль текущего года марка реализовала в РФ 1 315 машин, что на 1% больше, чем годом ранее. Lifan занимает 45% сегмента китайских легковушек в России.

Lifan предлагает в РФ модели X70, X60, X50, Myway, Solano и Murman. Самой дешевой моделью марки в РФ является Solano стоимостью от 587 902 рублей. Максимальный ценник в стране имеет Murman ценой от 949 900 рублей.

Иван Головин