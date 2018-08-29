«Внедорожный» универсал LADA Granta Cross рассекречен в сети

Компания «АвтоВАЗ» 27 августа провела для прессы презентацию рестайлинговых автомобилей семейства Granta, рассекретив в том числе кросс-версии. Снимки «внедорожного» универсала попали в сеть.

В отличие от других представителей линейки новая LADA Granta Cross в формате универсала ранее не была показана на официальных фотографиях. Судя по снимкам, новинку построили на базе второй генерации LADA Kalina. При этом универсал также получил характерные для Х-стиля черты.

Авто отличается всеми чертами, характерными для кросс-модификаций. Речь идёт об увеличенном дорожном просвете, неокрашенных порогах и арках, а также накладках на бампера из пластика. Моторная гамма модели, как и прежде, включает 1,6- и 1,8-литровые двигатели, генерирующие 87, 98 и 106 л. с.

Обновлённую линейку LADA Granta покажут широкой публике 1 сентября на Московском автосалоне, который начнётся уже 29 августа. Отметим, что «АвтоВАЗ» намерен привезти на мотор-шоу сразу 15 машин. Также стало известно, что LADA Granta FL появится у российских дилеров бренда сразу после премьеры.

Яна Васильева