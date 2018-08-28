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| | В России появится «внедорожная» версия кроссовера Volkswagen Tiguan Offroad

В России появится «внедорожная» версия кроссовера Volkswagen Tiguan Offroad

Сегодня, 16:21

Немецкий автопроизводитель Volkswagen для России подготовил специальную «внедорожную» версию Tiguan – Offroad. Официальная презентация модели состоится 29 августа на автосалоне в Москве, а продажи стартуют уже 1 сентября.

Стоимость Volkswagen Tiguan Offroad станет известна во время дебюта на ММАС-2018. Особенностью «внедорожной» версии кроссовера стали бамперы с хромированными накладками, угол въезда на 26 градусов больше, защита порогов, спойлер, зеркала черного цвета, диски на 17 дюймов.

В интерьере Volkswagen Tiguan Offroad оббит специальным износостойким материалом. Кроме того появятся накладки из алюминия на педали и пороги, а также коврики с логотипом версии.

 

Моторная линейка особого исполнения представлена двигателями 1.4 TSI с отдачей в 150 «лошадей», 2.0 TSI производительностью в 180 «лошадей» и 2.0 TDI, который генерирует 150 «лошадей». Кроссовер полноприводный и доступен только с АКПП.


Татьяна Рязанская

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