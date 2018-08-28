Audi готовит к продажам удлиненный кроссовер Audi Q2L

Вскоре стартуют продажи удлиненного кроссовера Audi Q2L, а презентация модели состоится в Чэнду через несколько дней. В сети появились первые снимки новинки без камуфляжа, которую вывели на дорожные тесты в Китае.

Продажи удлиненной версии кроссовера Audi Q2L стартуют в Китае в ближайшее время, поэтому автопроизводитель проводит финальные тесты на общественных дорогах. Примечательно, что в этот раз шпионы заметили модель полностью без камуфляжной пленки. На шпионских снимках представлен автомобиль синего цвета. Помимо внешности шпионам удалось сделать фотографии интерьера нового Audi Q2L в удлиненной версии.

Производством Audi Q2L в удлиненной версии займется совместное предприятие FAW и Volkswagen в Китае. Автомобиль в первую очередь отличается другими размерами: длина увеличилась на 46 мм до 4 236 мм, а база колес выросла до 2 628 мм, что на 28 мм больше, чем у классической версии кроссовера.

Татьяна Рязанская